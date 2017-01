SAIBA MAIS-Mensalão foi o momento de maior crise do governo Lula

2 Ago (Reuters) - O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta quinta-feira o julgamento do processo sobre o esquema que ficou conhecido como mensalão, que atingiu o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2005.

O chamado mensalão foi denunciado pelo então deputado federal e presidente do PTB Roberto Jefferson (RJ) ao jornal Folha de S.Paulo no início de junho de 2005, durante o primeiro mandato de Lula. A entrevista foi dada depois de reportagem da revista Veja apontar o então parlamentar e seu partido como beneficiários de um esquema de corrupção nos Correios.

Acuado pelas denúncias, Jefferson partiu para o ataque e disse que o tesoureiro do PT na época, Delúbio Soares, pagava uma "mesada" a parlamentares do PP e do então PL, hoje PR, em troca de apoio ao governo no Congresso.