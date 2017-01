Montadoras podem manter emprego sem IPI baixo--Anfavea

BRASÍLIA, 2 Ago (Reuters) - O setor automobilístico tem como manter o atual nível de emprego caso o governo decida não prorrogar a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de automóveis, disse nesta quinta-feira o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Cledovino Belini.

"Entendemos que com a redução dos juros a economia como um todo estará crescendo. Entendemos que dá pra manter o nível de emprego", disse.

Em seguida, no entanto, ele acrescentou que podem ocorrer demissões de forma isolada. "Eventualmente alguma montadora pode ter mais dificuldade que outra, poderá ter reduções (de emprego)", acrescentou Belini.

O presidente da Anfavea se reuniu na manhã desta quinta-feira com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, para apresentar dados setoriais e negociar a eventual prorrogação do IPI.