Emprego cresce nos EUA, mas taxa de desemprego sobe para 8,3%

WASHINGTON, 3 Ago (Reuters) - Os empregadores norte-americanos contrataram a maior quantidade de funcionários em cinco meses em julho, mas o aumento na taxa de desemprego para 8,3 por cento irá, provavelmente, manter intactas as expectativas de estímulo monetário adicional do Federal Reserve, o banco central do país.

Foram criados 163 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, informou nesta sexta-feira o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, superando as expectativas dos economistas de ganho de 100 mil vagas.