Governo Dilma tem avaliação positiva de 56,6%, mostra CNT

SÃO PAULO, 3 Ago (Reuters) - A avaliação positiva do governo da presidente Dilma Rousseff chegou a 56,6 por cento em julho, impulsionada principalmente pela confiança das pessoas na economia brasileira, mostrou pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgada nesta sexta-feira.

Apesar dos efeitos da crise internacional no desempenho da economia brasileira, os entrevistados demonstram otimismo em relação à geração de emprego, o aumento da renda e do poder de compra.

"A sociedade não está preocupada com o cenário internacional e com as notícias de crise. Aliado a isso, tem a percepção de que a presidente está administrando bem o país", afirmou o presidente da CNT, senador Clésio Andrade (PMDB-MG) ao divulgar a pesquisa. .

Esta é a primeira pesquisa de opinião divulgada pela CNT desde agosto do ano passado, quando a entidade deixou de divulgar levantamento realizado em parceria com o instituto de pesquisa Sensus. Em agosto do ano passado, a avaliação positiva do governo Dilma estava 49,2 por cento.

A pesquisa também mostrou que para 35,5 por cento dos entrevistados, o desempenho do governo é regular, ante 37,1 por cento em agosto do ano passado, e negativa para 7 por cento, contra 9,3 por cento no levantamento anterior.

Clésio Andrade acredita que a tendência é que a avaliação positiva da presidente continue crescendo nos próximos meses, embalada pelo baixo índice de desemprego e a confianças dos consumidores.

O levantamento também apontou que a aprovação pessoal de Dilma está em 75,7 por cento, contra 70,2 por cento em agosto de 2011.

Para 49,1 por cento dos entrevistados o poder de compra está num patamar ótimo ou bom e para 52,8 por cento das pessoas essa capacidade de consumo vai aumentar até o final do ano. Outros 38 por cento acreditam que manterão o atual poder de compra.