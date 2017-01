BC da França prevê recessão no 3o tri

PARIS, 8 Ago (Reuters) - A economia da França deve entrar em recessão no terceiro trimestre, disse o Banco da França nesta quarta-feira ao estimar uma contração de 0,1 por cento para o segundo trimestre, o que amplia os sinais de que as perspectivas econômicas da Europa ainda estão piorando.

A estimativa, que seguiu a previsão do BC no mês passado de uma contração similar no segundo trimestre, sugere que a economia da França pode ter dificuldades para atingir a previsão do governo, de crescimento de 0,3 por cento neste ano.

Dados nesta quarta-feira também mostraram que o déficit comercial da França subiu para 5,99 bilhões de euros em junho, desafiando as expectativas de analistas de uma melhora, uma vez que as exportações de carros e materiais de transporte recuaram.,

O governo socialista do presidente François Hollande prevê que a economia, que apresentou crescimento zero no primeiro trimestre, retomará a expansão no segundo semestre do ano.