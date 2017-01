Alimentos puxam IPCA para 0,43 % em julho

O resultado veio um pouco acima das estimativas do mercado, que esperava uma inflação de 0,38 por cento em julho, ante alta de 0,08 por cento em junho, mas não o suficiente para mudar a avaliação de tendência de queda na taxa básica de juros do país, a Selic, hoje na mínima histórica de 8 por cento ao ano.

No acumulado de 12 meses,o IPCA registrou alta de 5,20 por cento até julho e se distanciou um pouco mais do centro da meta de inflação para o ano, de 4,5 por cento, informou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o IBGE, os principais responsáveis pelo resultado de julho foram os grupos Despesas pessoais e Alimentação e bebidas, que registraram alta mensal de 0,91 por cento no período. Pelo peso que possuem no orçamento das famílias, os alimentos foram responsáveis por 49 por cento do IPCA no mês.