Montadoras aceleram produção de veículos neste mês--Anfavea

Sobre a possibilidade de demissão na GM, no sábado representantes da empresa e dos trabalhadores acertaram que a montadora não demitirá até o fim de novembro. Na segunda-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, voltou a dizer que não vai admitir demissão de trabalhadores em setores beneficiados com a redução do IPI.

Ao falar sobre as perspectivas de crescimento do setor automotivo no restante do ano, Moan disse que a Anfavea trabalha com um "cenário macroeconômico extremamente positivo" para o segundo semestre, e que a "disponibilidade maior de financiamento" será suficiente para manter as vendas e a recuperação do nível de produção "independentemente" da prorrogação do IPI.