Vendas de automóveis na China voltam a mostrar desaquecimento

PEQUIM, 9 Ago (Reuters) - A demanda por carros na China cresceu menos em julho do que nos dois meses anteriores, tendo em vista que o desaquecimento da economia e a menor confiança dos consumidores pesaram sobre as vendas.

As vendas da indústria automotiva como um todo --englobando carros de passageiros e veículos comerciais-- subiram 8,2 por cento ante julho de 2011, para 1,38 milhão de unidades, de acordo com a Caam, associação que reúne as montadoras que operam no país.