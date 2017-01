ThyssenKrupp: ativos nos EUA e Brasil atraem interesse

Por Marilyn Gerlach

FRANKFURT, 10 Ago (Reuters) - A ThyssenKrupp está vendo muito interesse de candidatos a investir nas usinas da companhia nos Estados Unidos e no Brasil, o que aumenta as esperanças de um acordo para cortar a exposição a ativos deficitários e ajudá-la no difícil mercado siderúrgico.

As ações da maior siderúrgica alemã subiam cerca de 6 por cento nesta sexta-feira, após o anúncio de uma queda menor do que a esperada no lucro do terceiro trimestre fiscal, beneficiada pela resiliência do negócio de engenharia e dos principais clientes na indústria automotiva.

"A previsão para o aço da ThyssenKrupp é muito ruim. O mercado está se focando no desinvestimento da Steel Americas e em questões de dívidas", opiniou o analista Stefan Freudenreich, da Equinet, em referência às expectativas de que vendas de ativos no Brasil e nos EUA reduzam o fardo da dívida da ThyssenKrupp.

Siderúrgicas em todo o mundo estão sofrendo com a queda na demanda na Europa por causa da crise de dívida soberana e com o fraco consumo na China, maior consumidor de aço do mundo.

"As perspectivas de curto e médio prazos para os mercados de aço ficaram ainda mais obscuras. A demanda global por aço acabado deve crescer em apenas 3 por cento neste ano", disse a ThyssenKrupp.

A ThyssenKrupp teve prejuízo líquido no ano passado, prejudicada pelo custo de expansão no Brasil e nos EUA, influenciado pela demanda mais fraca e aumento nos preços de materiais.

O grupo está se desfazendo de ativos para cortar dívida e se concentrar no negócio central na Europa e, após vender a divisão de aço inoxidável e o negócio de megaiates, tenta agora vender outros ativos, incluindo no Brasil e EUA.