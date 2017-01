Mulheres da banda Pussy Riot são condenadas a 2 anos de prisão

Seguidores da banda afirmam que o caso coloca em dúvida a tolerância de Putin a dissidentes. Várias figuras da oposição foram detidas do lado de fora do tribunal enquanto protestavam em apoio às mulheres.

As integrantes da banda contam com apoio no exterior, incluindo celebridades como Madonna, Paul McCartney e Sting, mas pesquisas mostram que poucos russos simpatizam com o grupo.