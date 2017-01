Gol decidirá sobre possível IPO de Smiles no 1o semestre de 2013

SÃO PAULO, 17 Ago (Reuters) - A Gol Linhas Aéreas decidirá até o final do primeiro semestre de 2013 se fará uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de programa de milhagem Smiles, segundo o presidente da companhia, Paulo Sergio Kakinoff.

"Estamos estruturando o Smiles como uma empresa independente, uma empresa dentro da empresa", afirmou o executivo a jornalistas nesta sexta-feira durante evento do setor automotivo.

Kakinoff ocupava o cargo de presidente da Audi no Brasil antes de assumir a presidência da Gol, no fim de junho.

"O que eu pretendo fazer é acelerar esse processo no sentido de garantir o cronograma, porque é muito complicado e muito complexo preparar uma empresa para uma decisão dessa", disse ele. "A ideia é chegar ao fim do primeiro semestre com essa possibilidade em aberto."