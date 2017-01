Madonna se junta a coro de críticos contra prisão de Pussy Riot

LOS ANGELES (Reuters) - Madonna, que já expressou seu apoio à banda punk russa Pussy Riot, uniu-se neste sábado ao coro de celebridades que criticaram a sentença de prisão decretada em Moscou a três mulheres do grupo por causa de um protesto contra o presidente Vladimir Putin.

A sentença de dois anos dada às três mulheres na sexta-feira provocou indignação fora da Rússia, mas no país pesquisas mostraram que poucos russos solidarizaram-se com elas.

A juíza Marina Syrova disse ao tribunal de Moscou na sexta-feira que "as ações das garotas foram sacrílegas, blasfemas e infringiram as regras da igreja". Ela rejeitou o argumento de que as garotas não tinham a intenção de ofender os fiéis ortodoxos russos.