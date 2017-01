MPs pedem estudo integrado de impactos de usinas no Pantanal

SÃO PAULO, 20 Ago (Reuters) - Os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Mato Grosso do Sul pediram a suspensão da instalação de hidrelétricas no entorno do Pantanal até a realização de estudo sobre o impacto cumulativo dessas usinas na região, por meio de ação civil pública, segundo nota divulgada no site do MPF nesta segunda-feira.