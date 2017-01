Camex reduz imposto de importação de 530 produtos

BRASÍLIA (Reuters) - A Câmara de Comércio Exterior (Camex) reduziu para 2 por cento o imposto de importação (II) de 530 bens de capital, informática e telecomunicações, segundo resoluções publicadas nesta terça-feira no Diário Oficial da União.

Em paralelo, a Camex elevou o tributo em três categorias com produção nacional com objetivo de estimular a capacidade inovadora desses setores no Brasil.