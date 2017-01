Presidente da CBF descarta técnico estrangeiro no comando do Brasil

RIO DE JANEIRO, 21 Ago (Reuters) - O sucesso de técnicos estrangeiros como o espanhol Pepe Guardiola, que transformou o Barcelona num dos maiores times da história, e o português José Mourinho, que comandou estrelas internacionais no Chelsea e Real Madrid, é motivo de admiração dos dirigentes brasileiros, mas não a ponto de cogitá-los para comandar o Brasil na campanha da Copa do Mundo de 2014.

Depois da perda do ouro olímpico em Londres na decisão com o México, surgiram cobranças sobre o técnico Mano Menezes e debates sobre a preparação do Brasil para o Mundial que será realizada no país.