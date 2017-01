ANÁLISE-Rússia e China são dois mundos diferentes dentro da OMC

LONDRES, 22 Ago (Reuters) - A Rússia entrou para a Organização Mundial do Comércio após 19 anos de espera, mas provavelmente continuará bem longe do milagre em exportações e importações que a China conseguiu depois de entrar para o clube.

A China esperou 15 anos para entrar na OMC em 2001, mas, em uma década, as exportações do país quintuplicaram e a economia chinesa passou de sexta para a segunda maior do mundo.

A economia da Rússia, baseada em commodities, está bem menos preparada para dar esse salto. O país, com fluxos de comércio mais fracos do que há dez anos, terá dificuldades para atrair investimentos numa escala semelhante à que a China conseguiu.

Os russos têm, no entanto, muitos pontos a favor. As tarifas externas custariam atualmente aos exportadores locais de 1,5 bilhão a 2 bilhões de dólares por ano, mas a entrada na OMC garante barreiras de tarifas menores e tratamento igualitário para todos os membros.

Moscou terá que reduzir as próprias barreiras: as tarifas cairão em média 30 por cento, sendo que as incidentes sobre veículos estrangeiros vão se reduzir à metade. Importações mais baratas deixarão consumidores e empresas com mais dinheiro para gastar.