Fabricante de espaçonave abre loja na Flórida

CABO CANAVERAL, Estados Unidos, 23 Ago (Reuters) - A XCOR Aerospace, uma das poucas firmas norte-americanas que desenvolvem espaçonaves, planeja construir seus veículos e fazer voos com turistas, pesquisadores e carregamentos comerciais a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, Estados Unidos, anunciaram autoridades nesta quinta-feira.

A empresa privada, atualmente com sede em Mojave, na California, está desenvolvendo um avião espacial de dois lugares chamado Lynx, que deve ser lançado no começo de 2013.

A empresa espera fazer quatro voos por dia, a um custo de 95 mil dólares por pessoa. Os voos do Lynx são similares aos do que estão sendo oferecidos pelo SpaceShipTwo, um veículo de dois pilotos, capaz de levar seis passageiros, de propriedade da Virgin Galactic, braço norte-americano do Virgin Group, de Richard Branson, com sede em Londres.