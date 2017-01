Aliados e opositores de presidente do Egito entram em confronto

CAIRO, 24 Ago (Reuters) - Partidários e opositores ao presidente do Egito, Mohamed Mursi, entraram em confronto nesta sexta-feira no Cairo, no primeiro teste de popularidade nas ruas para um político islâmico que ocupa o cargo há apenas dois meses.

Mas vários grupos liberais geralmente críticos à Irmandade Muçulmana, grupo ao qual o presidente é ligado, não apoiaram o protesto. Foi o caso do Movimento Juvenil 6 de Abril, que foi crucial para mobilizar as multidões em protestos que acabaram por depor o presidente Hosni Mubarak em 2011.

"Acorde, povo egípcio. Não se entregue à Irmandade", disse Mahmoud, um ativista de meia-idade, falando à pequena multidão na praça Tahrir, tradicional cenário de protestos no Cairo. "O Egito é para todos os egípcios, não só para um grupo", disse o homem, de pé sobre uma moto no meio da praça, enquanto ao seu redor o trânsito fluía normalmente.

Os organizadores do protesto anti-Mursi, entre os quais o político de oposição Mohamed Abou Hamed, cobram uma investigação sobre as finanças da Irmandade, que foi reprimida durante os 30 anos do regime de Mubarak, mas que domina o cenário político desde a deposição do ex-presidente.