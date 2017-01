China aprova divisão da joint-venture de Ford e Mazda

CHONGQING, China, 27 Ago (Reuters) - A China aprovou a divisão da joint-venture que a Ford tem com a japonesa Mazda e a chinesa Chongqing Changan, informou nesta segunda-feira a montadora norte-americana.

"Estamos muito satisfeitos com a reestruturação e com a forma como está acontecendo", disse o presidente-executivo da Ford, Alan Mulally, na cidade de Chongqing.

As duas joint-ventures se chamam por enquanto Changan Ford Automobile e Changan Mazda Automobile. As operações em Chongqing vão pertencer à Ford e à Changnan, e as de Nanjing serão da Mazda e da montadora chinesa.