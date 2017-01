Pentágono está revisando livro sobre captura de Bin Laden

"No Easy Day: The Firsthand Account of the Mission that Killed Osama Bin Laden" (algo como "Dia Nada Fácil: Relato em Primeira Mão da Missão que Matou Osama Bin Laden") foi escrito sob o pseudônimo Mark Owen com o coautor Kevin Maurer e era para ser lançado no próximo mês, no aniversário dos ataques de 11 de setembro.