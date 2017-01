ESTREIA-Comédia "Intocáveis" diverte no limite do politicamente incorreto

O jovem ator de origem senegalesa, de 34 anos, é magnético e está completamente à vontade no papel de um provocador de mudanças, conseguindo uma ótima química com o premiado veterano François Cluzet (visto recentemente no drama "Até a Eternidade").

Depois do que se descobre que não é a primeira vez que os dois malandros aplicam o golpe, que invariavelmente termina com uma escolta da dupla até o hospital mais próximo, de onde saem pouco depois, às gargalhadas.

Esse tipo de aventura malcomportada entrou na vida de Philippe depois que rompeu as próprias regras na hora de contratar um novo cuidador - profissional do qual ele, que ficou tetraplégico depois de um acidente, depende totalmente para as mínimas funções do cotidiano, inclusive sua higiene íntima.