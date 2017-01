Marin não cogita tropeços do Brasil contra África do Sul e China

RIO DE JANEIRO, 30 Ago (Reuters) - Depois do fracasso do Brasil na busca pelo inédito ouro olímpico em Londres, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, não cogita a possibilidade de a seleção tropeçar nos próximos amistosos, diante de África do Sul e China.

"Não acredito em empate e acho que vamos ganhar os dois jogos. A equipe está bem, como vimos na Suécia e até com a Argentina, antes dos Jogos, fizemos o nosso melhor jogo mesmo com a derrota", declarou ele nesta quinta-feira sobre a derrota de 4 x 3, em junho.

A seleção venceu a Suécia por 3 x 0 no último dia 15, quatro dias depois da derrota para o México na decisão da Olimpíada de Londres. Os próximos jogos serão contra os sul-africanos, em 7 de setembro, em São Paulo, e diante dos chineses, dia 10, no Recife.

Marin confirmou que continua acompanhando de perto as listas de convocação do técnico brasileiro. Antes da convocação para os amistosos com China e África do Sul, ambos tomaram café para falar dos nomes.