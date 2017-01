Brasil cresce 0,4% no 2o tri; investimento segue em queda

RIO DE JANEIRO, 31 Ago (Reuters) - A economia brasileira cresceu 0,4 por cento no segundo trimestre deste ano comparado com os primeiros três meses do ano puxada pelo setor de serviços e o consumo, além da forte alta da agricultura, mas ainda limitada pela queda dos investimentos e pelo recuo da indústria.

"A economia está se recuperando, mas é algo gradual. A surpresa no resultado do segundo trimestre foi a queda no investimento, achávamos que viria um número positivo e isso mostra uma situação pior", afirmou a economista do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) Maria Sílvia Matos, para quem o crescimento no ano será de apenas 1,5 por cento.