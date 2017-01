Autor de livro sobre morte de Bin Laden nega ter violado segredo

Mas um advogado do ex-militar Matt Bissonnette disse nesta sexta-feira que ele manteve "seriamente" seu dever de proteger segredos governamentais, garantindo que eles não entrariam no livro.

Na quinta-feira, o advogado-chefe do Departamento de Defesa, Jeh Johnson, enviou uma carta a "Mark Owen", pseudônimo do autor, e à sua editora, a Penguin Putnam, alertando-os que a publicação de "No Easy Day" violará acordos de confidencialidade assinados por Bissonnette quando era membro do Seal, uma força especial da Marinha que participou da caçada a Bin Laden.