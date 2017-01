Irã realizará grande exercício de defesa aérea, diz comandante

O exercício de defesa aérea incluirá caças e simulações de situações emergenciais, afirmou comandante da defesa aérea do exército iraniano, Farzad Esmaili, de acordo com a rede iraniana Press TV.

O exercício terá participação do exército e do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, disse Esmaili. Outra grande simulação ocorrida neste ano foi o teste de mísseis conhecido como "Grande Profeta 7", em julho.

"A missão do comando da defesa aérea do Exército, com o desenvolvimento da missão nacional de defesa e coordenação com as forças armadas, é realizar operações apropriadas contra ameaças dos inimigos", afirmou, sem mencionar quaisquer países.