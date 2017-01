Comprador usará ativos da Saab para produzir veículos elétricos

Saab, que produz carros desde 1947, entrou em concordata no final de 2011, menos de dois anos após a General Motors vender a companhia para o grupo de carros esportivos holandês Spyker.

"Em cerca de 18 meses, planejamos apresentar nosso primeiro veículo elétrico com base nas tecnologias do Saab 9-3 e uma nova tecnologia elétrica de motorização", disse o presidente de conselho da NEVS Karl-Erling Trogen, em comunicado nesta segunda-feira.

A NEVS pretende fabricar carros para o mercado chinês, uma vez que as autoridades do país investindo pesadamente em veículos elétricos.

A finalização do negócio, incluindo a fábrica principal, veio após a NEVS chegar a um acordo com a fabricante de caminhões Scania e com o grupo de defesa e aerospacial Saab em não usar o símbolo da montadora, embora possa utilizar o nome Saab.