Volkswagen aposta em novo Golf para superar Toyota e GM

No entanto, veículos de médio porte sofrem o impacto da concorrência tanto de carros mais baratos quanto de modelos de luxo, já que as montadoras estão penando em muitos países com a economia em queda na Europa e em desaceleração na China.

A Volkswagen vem reportando vendas recordes e lucros maiores, enquanto concorrentes vêm apresentando dificuldades. No entanto, a sétima geração do Golf, cuja apresentação será na terça-feira em Berlim, talvez não seja o suficiente para manter a maior montadora da Europa em tal posição vantajosa, segundo analistas.

"As metas de crescimento da Volkswagen são absolutamente dependentes do sucesso do novo Golf, mas a nova versão competirá em um mercado difícil", disse o diretor do Centro de Gestão Automotiva, Stefan Bratzel, um centro de criação perto da cidade alemã de Colônia.