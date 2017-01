Militantes curdos matam 10 em ataques a forças da Turquia

DIYARBAKIR, Turquia, 3 Set (Reuters) - Militantes curdos armados com fuzis e lançadores de granadas realizaram vários ataques contra forças turcas perto da fronteira sudeste com a Síria e Iraque durante a noite, matando 10 agentes de segurança, disseram fontes dor setor de segurança nesta segunda-feira.

Cerca de 100 guerrilheiros do ilegal Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) sitiaram quatro instalações estatais e de segurança simultaneamente na pequena cidade cercada por montanhas de Beytussebap a partir das 22h (horário local) de domingo.

Os militantes também vêm sequestrando cada vez mais funcionários turcos. Fontes de segurança disseram nesta segunda-feira que o PKK tinha raptado um chefe local do partido governista AK, do primeiro-ministro Tayyip Erdogan, na província de Hakkari.

Mais de 40.000 pessoas foram mortas no conflito entre as forças do PKK e da Turquia desde que os militantes lançaram sua insurgência há 28 anos com o objetivo de montar um Estado separado, no sudeste majoritariamente curdo.