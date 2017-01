Relator no STF pede condenação de ex-dirigentes do Banco Rural

BRASÍLIA, 3 Set (Reuters) - O relator da ação penal do chamado mensalão no Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, votou nesta segunda-feira pela condenação por gestão fraudulenta de instituição financeira de quatro ex-dirigentes do Banco Rural, responsável por empréstimos ao PT e agências de Marcos Valério que, segundo a denúncia, alimentaram o suposto esquema de compra de apoio político.

Barbosa concordou com a denúncia do Ministério Público Federal ao afirmar que Kátia Rabello, José Roberto Salgado, Ayanna Tenório e Vinícius Samarane agiam "em atuação orquestrada, numa unidade de desígnios e divisão de tarefas típicos de um grupo criminoso organizado" ao serem responsáveis por empréstimos "fictícios" ao PT e às agências de Valério.

O ministro relator disse ainda que os réus se utilizaram de recursos ilícitos para encobrir o caráter fraudulento das operações, como as sucessivas renovações dos empréstimos e a ocultação do nome dos sacadores do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e do Banco Central.