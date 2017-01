Volvo sofre prejuízo no 1o semestre, mas mantém meta de expansão

ESTOCOLMO, 5 Set (Reuters) - A montadora Volvo, pertencente à Zhejiang Geely e à maior joint-venture internacional da China em automóveis, teve prejuízo líquido no primeiro semestre em decorrência da crise da zona do euro, mas manteve os planos de crescimento.

A Volvo, que a Geely comprou da Ford em 2010 por 1,8 bilhão de dólares, planeja dobrar as vendas para 800 mil unidades anuais até 2020, considerando o rápido crescimento na China, onde planeja construir duas fábricas.

"Os mercados não estão como pensávamos. (...) A crise no Sul da Europa está se espalhando para o Norte", disse o presidente-executivo Stefan Jacoby, em coletiva de imprensa, reclamando que o mercado automotivo nunca esteve tão imprevisível.

As vendas da Volvo no primeiro semestre caíram 4 por cento ante o mesmo período do ano passado, para 221.309 veículos.