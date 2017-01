Russomano amplia vantagem sobre adversários em SP--Datafolha

5 Set (Reuters) - Celso Russomano (PRB) cresceu mais quatro pontos e chegou a 35 por cento da preferência do eleitorado na disputa pela Prefeitura de São Paulo, ampliando a vantagem sobre José Serra (PSDB) e Fernando Haddad (PT), que estão tecnicamente empatados no segundo lugar, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira.