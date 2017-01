Rosa Weber condena três ex-dirigentes do Banco Rural no mensalão

BRASÍLIA, 5 Set (Reuters) - Terceira ministra do Supremo Tribubal Federal (STF) a votar na ação penal do chamado mensalão, Rosa Weber reconheceu nesta quarta-feira que houve crime de gestão fraudulenta nos empréstimos concedidos pelo Banco Rural ao PT e a agências de Marcos Valério e votou pela condenação de três ex-dirigentes.

"É impossível atribuí-las (as irregularidades) à inépcia ou negligência da instituição financeira", disse ela, que chamou as transações de "simulacros fraudulentos".

"Foge à ordem normal das coisas empréstimos jamais cobrados", acrescentou ela, que também citou o empréstimo de 10 milhões de reais do Rural dentro do chamado mensalão mineiro e no qual o banco aceitou a devolução de apenas 2 milhões de reais para quitar a dívida.