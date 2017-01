Vale pode desistir de vender mina na Austrália, dizem fontes

SYDNEY (Reuters) - A Peabody Energy adiou após um ano de negociações a venda de uma mina australiana por 500 milhões de dólares por causa da menor demanda chinesa, disseram fontes, mesmo motivo que deve fazer a Vale desistir de vender um projeto de igual valor no país, segundo outras três pessoas.

A Peabody desistiu de vender a mina de carvão termal de Wilkie Creek, em Queensland, após não ter conseguido atrair uma proposta interessante, segundo duas fontes familiarizadas com o assunto.

"Para Peabody não era uma questão de vida ou morte. Quando viu que as propostas não eram interessantes, concluiu que valia a pena esperar mais um pouco", afirmou uma fonte.

Entre os negócios que também provavelmente serão descartados está a venda pela Vale da mina Integra, no Estado australiano de Nova Gales do Sul, e a venda de participação de 2 bilhões de dólares da BG no projeto de gás natural liquefeito em Curtis, também na Austrália, disseram três outras fontes.