Montadoras de veículos têm agosto recorde com incentivos

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de veículos do Brasil em agosto confirmou expectativas e foi a maior da história do setor no país, impulsionada por venda também recorde que reduziu estoques do setor, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela associação de montadoras, Anfavea.

O volume montado em agosto somou 329,3 mil veículos, superando o recorde de 326,2 mil unidades de agosto de 2011. Na comparação com julho, a produção cresceu 10,6 por cento e sobre o mesmo mês do ano passado houve alta de 1 por cento.

No acumulado de janeiro a agosto, a indústria automotiva registra produção de 2,18 milhões de veículos, 7,2 por cento abaixo do produzido um ano antes, diante de um primeiro semestre em que o setor patinou antes do governo adotar medidas de incentivo às vendas, com redução de imposto e apoio ao crédito.

Apesar disso, a Anfavea manteve sua expectativa de crescimento de 2 por cento na produção este ano, para 3,475 milhões de unidades.

Enquanto isso, as vendas, impulsionadas pela expectativa dos consumidores com o fim do desconto do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que acabou sendo renovado pelo governo até o fim de outubro, cresceram 15,3 por cento sobre julho, para 420,1 mil unidades, acima do recorde de 381,6 mil de dezembro de 2010.

O desempenho de agosto, o mês com mais dias úteis do ano, elevou o total vendido no ano para 2,5 milhões de unidades, 5,5 por cento a mais que no mesmo período de 2011. O crescimento está perto da estimativa da Anfavea, de expansão nas vendas no país entre 4 a 5 por cento, para 3,77 milhões a 3,81 milhões de veículos.

"As vendas no ano devem ficar mais perto de 5 do que de 4 por cento. Ainda é cedo para saber se poderá ficar acima de 5 por cento", disse o presidente da Anfavea e do grupo Fiat para América Latina, Cledorvino Belini, a jornalistas.

Segundo ele, a tendência é que setembro apresente queda nas vendas na comparação com agosto em função de um menor período de licenciamentos. "Setembro tem só 19 dias úteis, são 20 por cento menos dias de comercialização ante agosto", disse Belini.