Europeus iniciam caminhada para a Copa do Mundo no Brasil

Por Brian Homewood

BERNA, 6 Set (Reuters) - O sonho da primeira participação em uma Copa do Mundo estará na mente de 22 seleções europeias, ainda que seja um pensamento distante em alguns casos, com o início na sexta-feira das eliminatórias do continente para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

Outras equipes que já deixaram sua marca no passado em Mundiais, como Áustria, Bélgica e Hungria, esperam retornar depois de uma longa ausência, com o início do torneio com nove grupos.

Cinquenta e três equipes estão envolvidas nas eliminatórias europeias, que vão desde a campeã europeia e mundial Espanha até a minúscula San Marino, com uma população de 30.000 habitantes, cuja seleção só ganhou um jogo na sua história.

Os vencedores de cada um dos nove grupos vão direto para a Copa no Brasil, enquanto os oito melhores 2os participam de uma repescagem, com jogos de ida e volta, que vale mais quatro vagas no Mundial.

Para Luxemburgo, que já tentou e não conseguiu se classificar um recorde de 18 vezes, Andorra e San Marino, o passado sugere que o sonho pode ser rapidamente extinto com algumas derrotas iniciais.

Outros como Bósnia, Letônia, Montenegro e Belarus têm esperanças mais realistas de uma qualificação inédita para uma Copa do Mundo.

A Finlândia, que tenta se qualificar desde 1938 e teve 17 campanhas fracassadas, provavelmente não deve romper com esse histórico após cair ao lado de Espanha e França no Grupo I, o único que chega perto de merecer o clichê de "Grupo da Morte".