Alonso tem ‘domingo no parque' perfeito em Monza

Por Alan Baldwin MONZA, Itália (Reuters) - Fernando Alonso, da Ferrari, só conseguiu a terceira colocação no GP da Itália, mas o líder da Fórmula 1 declarou ter sido um "domingo perfeito" no parque, ampliando sua vantagem no campeonato contra todas as probabilidades.

Em vez disso, ele ruma para Cingapura sabendo que comanda a tabela pelo menos até a corrida do Japão, no mês que vem.

"Em todas as simulações e previsões que tínhamos, não se via uma chegada no pódio, então está muito melhor do que o esperado. Jensons saiu da corrida e as duas Red Bulls... então talvez tenha sido um domingo perfeito".