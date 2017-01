China envia patrulhas a ilhas compradas pelo Japão

TÓQUIO, 11 Set (Reuters) - A China enviou dois barcos de patrulha aos arredores das ilhas disputadas com o Japão que foram compradas pelo governo japonês das mãos de proprietários particular, e acusou Tóquio de estar "brincando com fogo", disse a imprensa estatal chinesa nesta terça-feira, num episódio que pode agravar as tensões entre as duas maiores economias asiáticas.

"Os militares chineses expressam sua resoluta oposição e seu forte protesto a isso", disse um porta-voz no site do Ministério da Defesa. "O governo e os militares chineses são irredutíveis em sua determinação e irão defender a soberania do território nacional. Estamos acompanhando de perto o desenrolar dos fatos, e nos reservamos o poder de adotar medidas correspondentes."

O governo japonês desembolsou 2,05 bilhões de ienes (26,18 milhões de dólares) para adquirir as três ilhas desabitadas no mar do Leste da China, até agora cedidas em comodato pelo governo a uma família japonesa que detém sua posse desde o começo da década de 1970. Tóquio disse que sua intenção com essa compra é pacífica.

A Guarda Costeira japonesa vai administrar as ilhas, chamadas de Senkaku pelo Japão, e de Diaoyu pela China. As ilhas ficam perto de áreas pesqueiras e de campos gasíferos potencialmente enormes.

O porta-voz ministerial chinês acusou o Japão de "usar todos os tipos de pretextos para ampliar seus armamentos, e de repetidamente criar tensões regionais".

Pequim em geral evita a mobilização de forças militares para áreas marítimas disputadas com países vizinhos, inclusive o Japão, preferindo usar embarcações oficiais civis para reafirmar suas reivindicações de soberania.

A agência estatal de notícias Xinhua disse que duas embarcações da Vigilância Marítima da China chegaram na manhã de terça-feira aos arredores das ilhas. A Vigilância Marítima patrulha águas territoriais chinesas, mas não é subordinada à Marinha.

A Guarda Costeira japonesa não confirmou os relatos sobre a presença de embarcações chinesas.