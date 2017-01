ENTREVISTA-Distribuição de aço plano vê alta de preços vingar

SÃO PAULO, 11 Set (Reuters) - Apesar de ter atingido apenas duas categorias de produtos de aços planos, o aumento do imposto de importação determinado pelo governo na semana passada deve servir para criar insegurança entre importadores do metal, ajudando a efetivar altas de preços promovidas por usinas antes da medida, afirmou a entidade que representa o setor distribuidor.

Se antes da elevação do tributo para uma média de 25 por cento havia dúvidas no mercado sobre se o reajuste de 5 a 7 por cento promovido pelas usinas no início do semestre poderia ser implementado, após a medida do governo elas se dissiparam.