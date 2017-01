Chesapeake vai levantar US$6,9 bi com venda de ativos

12 Set (Reuters) - A Chesapeake Energy disse que vai vender a maioria das suas propriedades na bacia do Permian para Shell e Chevron, assim como a maioria de rede de infraestrutura remanescente, para levantar 6,9 bilhões de dólares.

A companhia, que tem se desfeito de ativos para levantar dinheiro a fim de preencher uma déficit de financiamento de 10 bilhões de dólares, disse que vai usar os recursos para pagar 4 bilhões de dólares em empréstimos de curto prazo no fim deste ano.

O acordo é parte da estratégia da Chesapeake para se afastar do negócio de gás natural e se concentrar na área mais lucrativa de petróleo bruto.

A Chesapeake vem trabalhando para vender ativos na bacia do Permian desde fevereiro. A companhia detém 1,5 milhão de acres na região, espalhados pelo oeste do Texas e sudeste do Novo México.