Leilão de energia A-3 pode ser novamente adiado--EPE

Tolmasquim afirmou que o leilão só ocorrerá se houver uma decisão sobre as usinas do grupo Bertin que estão atrasadas. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) está julgando o processo.

O presidente da EPE garantiu a realização do leilão A-5, mesmo com o adiamento do A-3. Ele disse que chegou até a cogitar a possibilidade das duas rodadas serem realizadas juntas, mas não há uma definição sobre o caso.

Tolmasquim disse que as usinas hidrelétricas Sinop (400 MW), Cachoeira Caldeirão (219 MW), Ribeiro Gonçalves (113 MW) e as usinas do Complexo do Parnaíba estão garantidas no leilão. Já a hidrelétrica São Manoel (700 MW) não deve ser licitada neste ano.