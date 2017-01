Led Zeppelin vai lançar filme do show de reencontro

LONDRES, 13 Set (Reuters) - Os roqueiros britânicos do Led Zeppelin vão lançar um filme sobre um show beneficente de 2007 em Londres, com estreia marcada nos cinemas em 17 de outubro, anunciou a banda nesta quinta-feira.

O filme, chamado "Celebration Day" (Dia de Celebração), e dirigido por Dick Carruthers, foi feito a partir do show de reencontro de uma das principais bandas de rock de todos os tempos.

Haverá pré-estreias em Londres, Los Angeles, Nova York e outras grandes cidades, o que possibilitará ao público ver novamente os três integrantes ainda vivos do Led Zeppelin no mesmo tapete vermelho, se não no mesmo palco.