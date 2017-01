Caso contra Transocean põe em risco produção de petróleo--ANP

RIO DE JANEIRO, 14 Set (Reuters) - A eventual suspensão das atividades da operadora de sondas Transocean no Brasil poderá afetar gravemente a produção de petróleo no país, disse a diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Magda Chambriard, durante evento no Rio de Janeiro nesta sexta-feira.

A Justiça determinou que a empresa suspenda as atividades juntamente com a petrolífera Chevron, por conta do processo envolvendo o vazamento de petróleo no campo de Frade, na bacia de Campos, ocorrido no ano passado.