Fúria contra EUA se espalha pelo Oriente Médio por filme

No Afeganistão, um ataque do Taliban contra um quartel dos EUA matou dois norte-americanos, e também pode ter relação com os protestos contra o obscuro filme semiamador que foi produzido nos EUA e tem tido trechos divulgados pela Internet nas últimas semanas.

Em Cartum, capital do Sudão, três pessoas morreram nos protestos, de acordo com a rádio estatal. A embaixada alemã também foi invadida, sem que a polícia interviesse. Houve mortes também no Cairo e no Líbano. Continuação...