Novo presidente do México prepara visita ao Brasil

Por Dave Graham

CIDADE DO MÉXICO, 14 Set (Reuters) - O presidente eleito do México, Enrique Peña Nieto, embarca na semana que vem para outros países latino-americanos, buscando aprofundar a cooperação comercial e no combate ao narcotráfico.

Em sua primeira viagem importante desde que foi confirmado como vencedor da eleição presidencial, Peña Nieto iniciará o itinerário pela vizinha Guatemala, e deverá se reunir depois com líderes do Brasil, Colômbia, Argentina, Peru e Chile. A posse dele como presidente será em 1o de dezembro.

A economia local vive uma boa fase, e o político centrista espera aproveitar isso para aumentar a visibilidade do México no cenário internacional, depois de o país passar os últimos anos sendo ofuscado pelo Brasil.

"Olhando para o Caribe, a América Central e a América do Sul, com cuja história e língua nos identificamos, precisamos encontrar mais oportunidades para que esses países estejam presentes no México, e para que estejamos presentes neles", disse Peña Nieto na segunda-feira numa reunião com líderes empresariais locais.

Mas assessores dele salientam que os EUA -destino de cerca de 80 por cento das exportações mexicanas- continuarão sendo a prioridade na política externa do país. Nos últimos anos, no entanto, a economia mexicana tem se tornando menos dependente da norte-americana, e o país tem intensificado seus laços com a América do Sul e a China.

As exportações mexicanas para outros países da América Latina saltaram de 3 por cento do total em 2000 para 7 por cento no ano passado.

A etapa mais prolongada da viagem será o Brasil, onde Peña Nieto se reunirá com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e com líderes empresariais, no dia 19. No dia 20, ele será recebido pela presidente Dilma Rousseff.