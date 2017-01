Revista italiana planeja edição de 26 páginas com fotos de Kate

Tanto a revista Chi como a Closer são controladas pela editora italiana Mondadori, parte do império de mídia do ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi e presidida por sua filha Marina.

O editor-chefe da Chi, Alfonso Signorini, afirmou que a edição especial incluirá 26 páginas de reportagem com as fotos de topless da duquesa, incluindo algumas fotografias não publicadas de sua viagem com o príncipe William, o segundo na linha do trono britânico.