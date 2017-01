Secretário de Defesa dos EUA vai se reunir com chinês Xi Jinping

Por David Alexander

A BORDO DE AERONAVE MILITAR DOS EUA, 17 Set (Reuters) - A viagem do secretário de Defesa dos EUA, Leon Panetta, à China foi estendida em um dia e agora ele vai se reunir com o vice-presidente e provável futuro líder chinês, Xi Jinping, afirmaram autoridades da Defesa dos EUA nesta segunda-feira.

A reunião com Xi, que cancelou um encontro recente agendado com a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, foi confirmada apenas nos últimos dois dias, após ele reaparecer em público depois de ficar afastado dos holofotes em meio a rumores sobre sua saúde.

Panetta está fazendo uma viagem de três dias à China a convite do ministro da Defesa chinês, Liang Guanglie, que foi ao Pentágono no início deste ano, e irá visitar instalações militares em outras partes do país.

A viagem faz parte de esforços dos EUA e da China para promover relações militares mais próximas e maior transparência entre ambos os lados.

Como parte da iniciativa, Panetta irá tornar-se o primeiro secretário de Defesa norte-americano a visitar a sede da frota do mar do Norte da Marinha Chinesa, em Qingdao, onde irá excursionar pelos navios de guerra e se encontrar com cadetes e o comandante da frota, o vice-almirante Tian Zhong.

Xi deve assumir o cargo de presidente da China em março do ano que vem. Ele tem um papel militar como vice-presidente da Comissão Militar Central e se reuniu com Panetta no Pentágono no início deste ano.

Panetta irá encontrar-se com Xi na quarta-feira.

O secretário de Defesa norte-americano disse em Tóquio, nesta segunda-feira, que os EUA cumpririam suas obrigações do tratado de segurança com o Japão, mas não tomaria nenhum lado em uma prolongada disputa com a China por um arquipélago e pediu calma e sobriedade de ambos os lados.