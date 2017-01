Embarque de milho do país soma 1,5 mi t em 2 semanas de setembro

SÃO PAULO, 17 Set (Reuters) - As exportações de milho do Brasil somaram 1,49 milhão de toneladas até a segunda semana de setembro, mostram dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) nesta segunda-feira.

Se o ritmo forte da primeira quinzena for mantido até o final o mês, o Brasil poderá ter um novo recorde mensal de vendas externas do cereal em setembro, superando o volume registrado em agosto, de 2,76 milhões de toneladas.

O salto nos preços do milho no mercado internacional, depois da quebra da safra norte-americana do cereal, provocada pela pior estiagem vista nos EUA em mais de 50 anos, vem estimulando as exportações do Brasil.