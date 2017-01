Dilma veta ampliação de conceito de receita bruta

SÃO PAULO/BRASÍLIA, 18 Set (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff vetou a ampliação do conceito de receita bruta ao sancionar a lei que amplia os setores beneficiados pela desoneração da folha de pagamento e também cria incentivos à inovação tecnológica do setor automotivo, com o objetivo de acabar com a insegurança jurídica para as empresas.