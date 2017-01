Soja pode atingir recorde acima de US$18/bu este ano--Oil World

HAMBURGO, 18 Set (Reuters) - Os preços da soja podem atingir um novo recorde de mais de 18 dólares por bushel este ano na bolsa de Chicago, uma vez que a colheita norte-americana não será grande o suficiente para atender a demanda global até a nova colheita na América do Sul no início de 2013, disseram analistas da Oil World, baseados em Hamburgo, nesta terça-feira.

A soja em Chicago atingiu máxima de todos os tempos, de 17,9475 dólares por bushel em 4 de setembro, com a pior seca em meio século afetando as safras no Meio-Oeste dos Estados Unidos, após baixas colheitas no Brasil e na Argentina. Atualmente os preços estão um pouco acima de 16 dólares por bushel.