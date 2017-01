GE fecha contrato de R$2,3 bi com a Petrobras

O acordo entre as empresas prevê entrega pela GE de 380 sistemas de exploração de poços de petróleo, com índice de conteúdo nacional dos equipamentos de 75 por cento.

O contrato com a Petrobras foi costurado nos últimos meses, com uma exigência muito grande de detalhes, devido ao tamanho do acordo, disse a jornalistas o presidente para a América Latina da GE Oil and Gas, João Geraldo Ferreira.